Progetto Giovani Cantù: partenza lanciata nel girone Silver per l'Uniweb U14 che sbanca Lissone

E' iniziata di slancio la seconda fase regionale per la squadra del Progetto Giovani Cantù nel campionato Silver lombardo. L'Uniweb di coach Matteo Bonassi infatti ha vinto ieri sera il 1° turno del nuovo girone andando a sbancare Lissone con un autoritario 49-91. L'Uniweb tornerà in campo per il 2° turno domenica 25 febbraio ore 18 quando ospiterà il Seregno.

Il tabellino di Lissone-Uniweb Cantù 49-91

Parziali: 16-18, 32-44, 39-67

Pallacanestro Lissone: Bernocchi 3, Galbiati, Parrella 13, Pavani 6, Galimberti, Attiná 10, Stucchi 2, Rusconi 7, Gruffé, Merenna 6, Bani, De Simeis 2. All. Girotto, Vice All. Sala.

Uniweb Cantù: Locatelli, Festi 17, Frigerio 1, Grisoni 9, Sellitto 14, Buzzi 8, Molteni 4, Marelli 8, Mascheroni 4, Bonavoglia 3, Rainoldi 8, Gazzani 15. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Risultati 1° turno girone Silver

Draghi Gorla-Seregno 67-59, Cernusco-Cucciago 65-59, Milanotre-Lussana Bergamo 67-69, Lissone -Cantù 47-91

Classifica girone Silver

Draghi Gorla, Cantù, Cernusco, Lussana Bergamo 2, Cucciago, Seregno, Lissone, Milanotre 0.