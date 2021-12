Progetto Giovani Cantù per i gemelli Mazzoleni prima vittoria con l'Italia U16 al torneo di Iscar

Pallacanestro giovanile a tinte azzurre

Progetto Giovani Cantù buone nuove tinte d'azzurro per i due cestisti del club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù i due fratelli canturini protagonisti ieri d el successo contro la selezione di Castilla y Leon per 96-61

E' arrivata ieri la prima vittoria dei fratelli Mazzoleni in forza al Progetto Giovani Cantù con la maglia dell'Italia Under16 nella seconda giornata della 24esima edizione del Torneo Internazionale di Iscar. Gli azzurrini infatti dopo aver perso il match d'esordio contro la Russi, ieri si sono riscattati battendo la selezione di Castilla y Leon con autorità per 96-61. Partito in quintetto base ancora Alessandro Mazzoleni autore di 6 punti mentre il gemello Federico ne ha segnati 2. Stasera alle ore 19 l'ultima sfida degli azzurrini contro la Spagna capolista del torneo a punteggio pieno.

IL tabellino di Italia-Castilla y Leon 96-61 (24-21, 30-13, 12-18, 30-9)

Italia: Doneda 3 (0/1, 1/2), Toffanin 5 (1/2, 1/1), Saccoccia* 17 (4/4, 1/2), Meschini 1 (0/1, 0/4), Valesin* 22 (5/9, 4/7), Miccoli 19 (6/9, 2/5), Eramo 4 (1/5, 0/1), Piccirilli* 3 (1/2), Mazzoleni A.* 6 (1/4, 1/2), Mazzoleni F. 2 (1/3), Iannuzzi 10 (2/4, 1/4), Guidolin* 4 (1/2). All. Capobianco

Castilla y Leon: Barroso 3 (0/5, 1/2), Hansen 5 (1/6 da tre), Iglesias* 8 (1/7, 2/4), Moral 5 (1/2, 1/2), Pacìn* 2 (1/2, 0/1), Gonzalez* 17 (7/16, 0/3), Cejudo* 1 (0/3), Melgar 4 (2/7, 0/3), Salvador (0/2 da tre), Cortés* 8 (4/6), Llamas, Miguelez 8 (4/7). All. Gonzàlez

Il calendario azzurro

5 dicembre

Italia-Russia 72-80

Spagna-Sel. Castilla Y Leon 93-47

6 dicembre

Italia-Sel. Castilla Y Leon 96-61

Spagna-Russia 80-70

7 dicembre

Castilla Y Leon-Russia (ore 17.00)

Spagna-Italia (ore 19.00)

La classifica

Spagna 2/0

Russia 1/1

Italia 1/1

Castilla Y Leon 0/2