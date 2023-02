Progetto Giovani Cantù: gli under17 brianzoli hanno concluso il torneo itinerante.

Progetto Giovani Cantù: per il Viaggiator Goloso settimo posto alla Novipiù Cup

Si è chiusa al settimo posto l'avventura al Torneo NOVIPIU CUP - Trofeo Usacli di Verona per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Il Viaggiator Goloso diretto da coach Antonello Sorci ha vinto la finale per il 7°-8° posto battendo in volata il Basket Academy Roseto per 88-86 dopo un tempo supplementare.

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ BASKET ACADEMY ROSETO 88-86 dts

Parziali: 15-18, 37-37, 65-54, 79-79

Il Viaggiator Goloso Cantù: Azzolini 4, Grazzi, Amadori 2, Ferrari, Stoch 11, Feliciangeli 10, Moscatelli 13, Marelli, Verzì, Mazzoleni A. 7, Bandirali 10, Mazzoleni F. 31. All. Sorci, Vice All. Bonassi.

Basket Academy Roseto: Barbaqadze 4, Lypski, Meschini 10, Marcucci 14, Tommarelli 3, Rita, Laraia 3, Velimirovic 12, Rybkin 8, Mastrototaro 23, Groppi 1, Minac 8. All. Rossi, Vice All. De Bernardi.

Ora l'attenzione del Viaggiator Goloso si sposta sulla bella e decisiva sfida per lo spareggio del 2° turno playoff Lombardia che lo vedrà affrontare la Robur Varese al Campus di Varese giovedì 23 febbraio (ore 21).