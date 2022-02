Progetto Giovani Cantù per il Viaggiator Goloso stasera ultima tappa a Lissone

pallacanestro giovanile news

Progetto Giovani Cantù la squadra brianzola di coach Mattia Costacurta è già sicura del secondo posto e attende la seconda fase

Si chiude questa sera la prima fase stagionale anche per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Oggi infatti alle ore 21 il Viaggiator Goloso di coach Mattia Costacurta recupera il 5° turno di ritorno del girone Giallo andando a rendere visita al Lissone ore 21 con l'obiettivo di confermare l'ultimo bel successo colto a Legnano ma già certo del secondo posto finale alle spalle della capolista Pallacanestro Varese. Dopo quest'ultima partita la squadra canturina attenderà di conoscere date e calendario della seconda fase che dovrebbe partire a metà febbraio.

Programma del 5° turno di ritorno girone Giallo

Martedì 1 febbraio Robur-Desio 63-66; mercoledì 2/2 ore 21 Lissone-Cantù, Pall. Varese-Arese, Legnano-Here You Can.

Classifica aggiornata girone Giallo U17 Eccellenza

Pall. Varese 26; Cantù 22; Desio 18; Robur Varese 10; Lissone, Aba Legnano, Here You Can 8; Arese 6.