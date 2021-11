Progetto Giovani Cantù per la Larioproject esordio subito vincente a Milano

pallacanestro giovanile i risultati del weekend

Progetto Giovani Cantù si è aperto il girone d'andata del campionato Under13 Elite lombardo.

Pronti via e subito esordio vincente per la squadra Under13 Elite del Progetto Giovani Cantù. La Larioproject diretta da coach Matteo Alberio nel weekend si è imposta sul campo dell'Urania Milano con un netto 67-27. I baby under13 canturini torneranno in campo sabato 13 novembre per la prima casalinga contro la Libertas Cernusco (ore 15).

Il tabellino di URANIA MILANO - LABORPROJECT CANTÙ 27-67

Laborproject Cantù: De Lucca M. 2, Moscatelli, Imperiali 8, Ghezzi, Andreoni 2, Ventura 3, Pozzi 5, De Lucca A. 12, Petruzzelli 4, Sironi 6, Fossati 6, Malano 19. All. Alberio, Vice All. Cipolletta.

Risultati del 1° turno del girone A Under13 Elite

Urania Milano-Larioproject Cantù 27-67, Aba Legnano-Gallarate 90-53, Libertas Cernusco-Aurora Desio 44-52, AIX Armani Milano-Robur Varese 82-32.

Classifica del girone A Under13 Eite

Cantù, Milano, Desio, Aba Legnano 2; Urania Milano, Gallarate, Libertas Cernusco, Robur Varese 0.

Programma del 2° turno d'andata del girone A Under13 Elite

Sabato 13 novembre ore 15 Cantù-Libertas Cernusco, Gallarate-Urania Milano; domenica 14 AIX Armani Milano-Desio, Robur Varese-Aba Legnano.