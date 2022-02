Progetto Giovani Cantù per l'Uniweb decima vittoria e primato solitario

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il recupero del 1° turno di ritorno Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù si è giocato il recupero del 1° turno di ritorno Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù la squadra diretta da coach Castoldi è andata a sbancare Busto Arsizio con un netto 66-87

Decimo successo stagionale per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che nel weekend si è confermata al vertice vincendo il recupero del 1° turno di ritorno del girone A. L'Uniweb di coach Castoldi infatti è andata a sbancare il campo di Busto Arsizio per 66-87 e ora tornerà in campo domenica 6 marzo per il recupero del 2° turno di ritorno ospitando l'Aba Legano già battuta all'andata per 48-69.

Il tabellino di BASKET BUSTO ARSIZIO-UNIWEB CANTÙ 66-87

(12-18, 30-42, 47-61)

Uniweb Cantù: Molteni 6, Bizzo 2, Aru 12, De Rosa 9, Romanò 2, Besana, Rossi 12, Carlotta 7, Malano 7, Calvio 6, Ghirardi 10, Panceri 14. All. Castoldi, Vice All. Roncoroni.

Il programma del recupero del 1° turno di ritorno girone A U14 Elite

Sabato 26 febbraio ore 15 Busto Arsizio-Cantù 66-87, Pall. Varese-Robur Varese 98-53, Aba Legnano-Gallarate 75-33; domenica 27 Urania Milano-AIX Milano 66-87.

Classifica girone A U14 Elite

Uniweb Cantù 20; Pall. Varese , AIX Milano 18; Aba Legnano 12; Urania Milano 10; Gallarate 6; Busto Arsizio 4; Robur Varese 0

.