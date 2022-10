Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 3° turno del campionato Under15 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù: PGC rullo compressore a Magenta e primo da solo nel girone A

Continua l'ottimo avvio di stagione della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che nel weekend ha centrato il terzo successo consecutivo in altrettante gare di campionato. La squadra di coach Federico Castoldi ha calato il tris vincente sul campo del Magenta dove si è imposta nettamente per 36-93 lanciandosi da sola in vetta la girone A, unica imbattuta. Ora Cantù tornerà in campo in casa sabato 15 ottobre con un altro testacoda contro il Gallarate ancora fermo a quota 0.

Il tabellino di PALLACANESTRO MAGENTA - PGC CANTÙ 36-93

(9-19, 22-36, 31-68)

PGC Cantù: Molteni 11, Aru 10, De Rosa 12, Calvio 14, Rossi 2, Carlotta 11, Kellici 4, Ghirardi 9, Oliviero 6, Panceri 6, Bandirali 6, Ventura 2. All. Castoldi.

Il cartellone del 3° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 8 ottobre ore 17 Magenta-PGC Cantù 36-93, Legnano-Pall. Varese 91-65, Desio-Gallarate 79-67, Bernareggio- Varese Academy 88-85.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù 6; Varese Academy, Aurora Desio, Bernareggio, Aba Legnano 4; Pallacanestro Varese 2; Magenta, Gallarate 0.

Il cartellone del 4° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 15 ottobre ore 17.30 PGC Cantù-Gallarate, Bernareggio- Legnano. Pall. Varese-Desio, Varese Academy-Magenta.