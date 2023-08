Progetto Giovani Cantù sola portacolori lariana nei campionati U19, U17 e U15

La FIP ha reso note le squadre ammesse ai principali campionati Eccellenza 2023/24

Il club brianzolo si conferma rappresentante principe del movimento giovanile nostrano

Il Progetto Giovani Cantù si conferma rappresentante principe del movimento cestistico giovanile nostrano e sarà infatti l'unica portacolori lariana iscritta ai campionati d'Eccellenza maschili 2023/24 con le sue squadre Under19, Under17 e Under15. La Fip in queste ore ha reso noto infatti le società ammesse a questi campionati con Cantù presente per provare ad essere come nelle ultime annate ancora protagonista non solo a livello regionale ma anche sul piano nazionale. Il PGC Under19 conosce già le sue avversarie della prima fase essendo stata inserita nel girone A interregionale.

Campionato Under19 Eccellenza 2023/24- girone A

PALLACANESTRO CANTU'

AURORA DESIO

PALLACANESTRO VARESE

VARESE ACADEMY

BASKET TORINO

CAMPUS PIEMONTE

COLLEGGE BORGOMANERO

DERTHONA TORTONA

DON BOSCO CORBETTA

GRAN TORINO BASKETBALL DRAFT

MY BASKET GENOVA

PALLACANESTRO VADO

Campionato Under17 Eccellenza 2023/24

PALLACANESTRO CANTU'

PALL. OLIMPIA MILANO

PALLACANESTRO VARESE

URANIA BASKET MILANO

.LIBERTAS CERNUSCO

PALL. LISSONE

BASKET LODI

GUERINO VANOLI BASKET CREMONA

AURORA DESIO

AYERS ROCK BK GALLARATE

PALL. BERNAREGGIO

BLU OROBICA BERGAMO

PALLACANESTRO BRESCIA

ACCADEMIA BK ALTOM.SE A.B.A. LEGNANO

VARESE ACADEMY VARESE

BLU BASKET TREVIGLIO

Campionato Under15 Eccellenza 2023/24