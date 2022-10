Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 5° turno d'andata del girone A lombardo.

Progetto Giovani Cantù: PGC Under15 supera anche l'Academy Varese e continua la fuga solitaria

Continua la marcia imbattuta della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che nel weekend scorso ha inanellato la quinta vittoria di fila mantenendo il primato nel girone A lombardo Il team biancoblù di coach Federico Castoldi ha superato con autorità anche il derby contro la Varese Academy per 62-48 al termine di una gara non facile ma condotta per tutti i 40'. La capolista canturina tornerà in campo sabato prossimo ospite dell'Aurora Desio nel penultimo turno d'andata.

Il tabellino di PGC CANTÙ - ACADEMY VARESE 62-48

Parziali: 19-9, 32-22, 47-40

PGC Cantù: Molteni 2, Aru 2, De Rosa 10, Zimonjic 6, Calvio 3, Ventura, Kellici, Rossi 6, Malano 6, Ghirardi 8, Oliverio, Bandirali 19. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Il cartellone del 4° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 22 ottobre ore 17.30 PGC Cantù-Varese-Academy 62-48, Gallarate-Bernareggio 62-81, Legnano-Desio 80-74, Magenta-Pall. Varese 77-69.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù 8; Legnano 6; Varese Academy, Aurora Desio, Bernareggio 4; Pallacanestro Varese, Magenta 2; Gallarate 0.

Il cartellone del 6° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 29 ottobre ore 17.15 Aurora Desio-PGC Cantù, Gallarate-Varese-Academy, Pall. Varese-Bernareggio, Legnano-Magenta.