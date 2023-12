Progetto Giovani Cantù: poker di cestisti del PGC chiamati con la selezione Lombardia 2010

Fioccano ancora convocazioni per le selezioni regionali in casa del Progetto Giovani Cantù. Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale per l'annata 2010 ha infatti diramato le convocazioni per gli allenamenti in programma a Carugate presso il PalaSport di Via del Ginestrino giovedì 14 dicembre 2023.

Nella lista dei 74 atleti divisi in tre gruppi di allenamento sono stati convocati anche quattro cestisti canturini. Si tratta di: Simone Buzzi, Marco Gazzani, Jefte Marelli e Mattia Selitto che parteciperanno all'allenamento dalle 19.30 alle 21. Nello staff tecnico regionale figurano anche due referenti nostrani Mattia Costacurta e Matteo Semoventa.