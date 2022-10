Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 4° turno d'andata del girone A Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: poker servito per il PGC U15 che travolge Gallarate e resta da solo in vetta

Poker servito per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che continua a dominare il girone A lombardo grazie al suo quarto successo consecutivo ottenuto nel weekend scorso contro Gallarate. Un successo casalingo autorevole per la squadra allenata da coach Federico Castoldi che ha preso in mano la gara da subito per poi allungare e controllare in scioltezza fino al 40'. La capolista Cantù tornerà in campo per il 5° turno ancora in casa sabato 22 ottobre contro l Varese Academy che la segue a sole due lunghezze in classifica.

Il tabellino di PGC CANTÙ - BASKETBALL GALLARATE 87-47

Parziali: 22-12, 45-26, 60-36

PGC Cantù: Molteni 8, Aru 6, De Rosa 11, Zimonjic 12, Calvio 10, Kellici 4, Rossi 9, Carlotta 9, Oliverio, Bandirali 18. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Il cartellone del 4° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 15 ottobre ore 17.30 PGC Cantù-Gallarate 87-47, Bernareggio- Legnano 89-102, Pall. Varese-Desio 70-78, Varese Academy-Magenta 75-66.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù 8; Varese Academy, Aurora Desio, Aba Legnano 6; Bernareggio 4; Pallacanestro Varese 2; Magenta, Gallarate 0.

Sabato 22 ottobre ore 17.30 PGC Cantù-Varese-Academy, Gallarate-Bernareggio, Legnano-Desio, Magenta-Pall. Varese.