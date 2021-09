Progetto Giovani Cantù: presentati due Open Days di basket e minibasket del PGC

Progetto Giovani Cantù: la società brianzola apre le sue porte con due appuntamenti per i più piccoli.

Progetto Giovani Cantù: prima data domenica 5 settembre in via Colombo

Il Progetto Giovani Cantù ha ricominciato la sua attività a ritmo serrato e la nuova stagione cestistica è partita a gonfie vele. Dopo i raduni del super gruppo Serie C - Under 19 Eccellenza - Under 17 Eccellenza, che ha aperto la serie da lunedì 23 agosto, sono tornati in campo anche le squadre Under 16 Élite, l’Under 15 Eccellenza, l’Under 14 Élite e l’Under 13 e da mercoledì 1 settembre sono ripartiti anche i più piccolini dell’Under 12. Ora il PGC vuole aprire le sue porte anche a nuovi giovani cestisti ed ecco perché ha previsto due giornate dedicate ai tradizionali open days di basket e minibasket con il simpatico invito: "Entra nella Famiglia Bianco Blu partecipando ai nostri allenamenti aperti a tutti".

Il primo Open day di basket è in programma già questa domenica 5 settembre presso la palestra di via Colombo a Cantù con i seguenti orari: Ore 15-16 nati 2010 Ore 16-17 nati 2009 Il secondo appuntamento invece è fissato con gli Open days di minibasket per sabato 12 settembre presso la palestra di via Baracca 26 a Cantù con i seguenti orari: Ore 14-15 nati 2015-16 Ore 15-16 nati 2013-14 Ore 16-17 nati 2011-12 Ore 17-18 nati 2009-10