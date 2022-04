Progetto Giovani Cantù prima sconfitta dell'Uniweb battuta di misura dal Legnano

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù iniziata la seconda fase del campionato Under14 Elite lombardo.

Progetto Giovani Cantù iniziata la seconda fase del campionato Under14 Elite lombardo

Progetto Giovani Cantù il team d coach Castoldi si è dovuto arrendere in casa all'ABa per 55-57, domani seconda gara a Cernusco

Parte con una sconfitta casalinga la seconda fase del campionato Under14 Elite per il Progetto Giovani Cantù. Nel 1° turno infatti del girone Top Blu l'Uniweb di coach Federico Castoldi è stata battuta in volata sul campo di casa dall'Aba Legnano che si è imposta per 55-57. Dopo un match molto equilibrato decisivo l'allungo degli ospiti dopo l'intervallo. Cantù tornerà in campo già domani, martedì 12 aprile, ospite della Libertas Cernusco per il 2° turno della seconda fase.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ - ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE 55- 57

(17-16, 33-32, 41-46)

Uniweb Cantù: Molteni 4, Aru 2, Zimonjic, De Rosa, Carlotta 4, Besana 3, Rossi 4, Malano 13. Ghirardi 10, Calvio 2, Panceri 11, Bandirali 2. All. Castoldi, Vice All. Roncoroni.

I risultati del 1° turno del girone TopBlu Under14 Elite

Uniweb Cantù-Aba Legnano 55-57, Bernareggio-Libertas Cernusco 101-59.

Il programma del 2° turno del girone TopBlu Under14 Elite

Già giocata Aba Legnano-Bernareggio 89-64; martedì 12 aprile ore 18.45 Libertas Cernusco-Cantù.

Classifica del girone TopBlu Under14 Elite

Aba Legnano 4; Bernareggio 2; Cantù, Libertas Cernusco 0.