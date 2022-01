Progetto Giovani Cantù, prima sconfitta indolore della Hollywood Kart ko a Bernareggio

Basket giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù: la capolista brianzola ha perso di misura per 70-68 ma mantiene la vetta da sola

Il 2022 della squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù si è aperto con una sconfitta indolore, la prima nel suo cammino da leader incontrastata nel girone Giallo. La Hollywood Kart di coach Mattia Costacurta infatti nel recupero del 3° turno di ritorno ha infatti perso sul campo del Bernareggio di misura per 70-68 ma mantiene la vetta solitaria del girone. Cantù che tornerà in campo lunedì 31 gennaio per giocare il recupero del 6° turno di ritorno quando ospiterà il big match contro la Pallacanestro Varese.

Il tabellino di BERNAREGGIO - HOLLYWOOD KART CANTÙ 70-68

(18-18, 46-36, 55-51)

Pallacanestro Bernareggio: Greco 2, Redaelli 3, Marra 20, Cappelletti, Diaw, Sanvito, Maconi 1, Vernioli, Pirola 25, Degli Agosti 1, Giorgetti 6, Adamu 12. All. Micheloni.

Hollywood Kart Cantù: Terragni, Banfi 4, Meroni 10, Trombetta 4, Redaelli ne, Milici 12, Moscatelli P. 2, Brembilla 11, Tarallo 11, Toluwa 2, Bresolin ne, Ndubuisi 12. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Recupero 3° turno di ritorno girone Giallo Under19 Eccellenza

Domenica 23 gennaio ore 18 Bernareggio-Hollywood Kart Cantù

Classifica girone Giallo Under19 Eccellenza

Hollywood Kart Cantù 20; Pall. Varese, Bernareggio 14; Robur Varese, Aba Legnano 8; Milanotre, Here You Can 6.

Recupero 6° turno di ritorno girone Giallo Under19 Eccellenza

Giocata il 24 gennaio Aba Legnano-Robur Varese 66-62; oggi 25 gennaio Here You Can-Bernareggio; lunedì 31 gennaio Cantù-Pallacanestro Varese.