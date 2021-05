Progetto Giovani Cantù prima sconfitta per la Cierre Ufficio a Desio

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 2° turno del campionato Under15 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Di Giuliomaria si è dovuto arrendere in volata per 89-83

Prima sconfitta stagionale per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Il team allenato da coach Christian Di Giuliomaria e griffato Cierre Ufficio si è dovuto arrendere di misura sul campo dell’Aurora Desio per 89-83 nel secondo turno del girone B lombardo. La squadra brianzola tomerà in campo il 3 giugno quando renderà visita alle ore 18 alla Libertas Cernusco già battuta nel match d’andata giocato il 25 aprile scorso e vinto 74-62.

Il tabellino di AURORA DESIO- CIERRE UFFICIO CANTÙ 89-83

Parziali 25-20, 48-39, 69-62

Cierre Ufficio Cantù: Rigamonti 12, Azzolini 5, Tarabini, Grazzi 3, Amadori 5, Confalonieri 2, Dioum 4, Bezzi, Ferrari 3, Mazzoleni F. 14, Moscatelli 21, Mazzoleni A. 14. All. Di Giuliomaria, Vice All. Rumi.