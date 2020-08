Progetto Giovani Cantù primi a partire saranno gli Under18 Eccellenza il 25 agosto

Progetto Giovani Cantù scaldano i motori i cestisti brianzoli verso la stagione 2020/21.

Progetto Giovani Cantù il Team Abc graffiato Gorla di serie C Silver si radunerà invece martedì 1 settembre

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione sportiva del Progetto Giovani Cantù e si stanno ultimando i preparativi per i raduni. Apripista in casa PGC sarà la squadra Under18 Eccellenza che si ritroverà martedì 25 agosto per iniziare a lavorare sotto la regia tecnica di coach Mattia Costacurta e del vice Giovanni Pozzoli. Per quanto riguarda invece la prima squadra che parteciperà al campionato di serie C Silver il raduno ufficiale è stato fissato per martedì 1 settembre alle ore 19.30 agli ordini del confermatissimo coach Sergio Borghi e dei suoi assistenti Mattia Costacurta e Giovanni Pozzoli: «Puntiamo su un gruppo giovane – dice Borghi – con tutti ragazzi del nostro vivaio: da segnalare anche l’innesto di Jacopo Masocco del 2000 (lo scorso anno alla Virtus Cermenatee prima a Olginate in B), guardia di grande atletismo e dinamicità anch’esso cresciuto nel PGC come tutti i ragazzi che vestirano la maglia Gorla quest’anno». Già perchè anche quest’anno il Team Abc Cantù scenderà in campo in serie C con le canotte griffate dal main sponsor storico Gorla Gomme, per un binomio che dura da ben 13 stagioni.