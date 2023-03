Progetto Giovani Cantù: si è giocato il penultimo turno del girone Gold Under15 lombardo.

Progetto Giovani Cantù: primo ko casalingo per la Cierre Ufficio stoppata dall'EA7 Milano

Il big match del girone Gold del campionato Under15 Eccellenza lombardo si è rivelato amaro per il Progetto Giovani Cantù che ha dovuto incassare la prima sconfitta casalinga stagionale. La Cierre Ufficio di coach Federico Castoldi infatti è stata battuta a domicilio dalla seconda forza del girone l'EA7 Milano che si è imposta per 64-78 ribaltando a suo favore il computo degli scontri diretti. Ora per i canturini diventa necessario vincere l'ultimo impegno sabato prossimo in casa contro la Blu Orobica Bergamo (già battuta all'andata per 68-84) per mantenere il primato del girone Gold.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - EA7 OLIMPIA MILANO 64-78

Parziali 15-30, 34-49, 43-61

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 14, Aru 1, De Rosa, Calvio 2, Kellici 2, Rossi 9, Zimonjic 6, Carlotta 2, Ghirardi 8, Oliverio, Viviani, Panceri 6, Bandirali 16. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Programma del 3° turno di ritorno girone Gold Under15 Eccellenza

Sabato 18 marzo ore 17.30 Cantù-EA7Milano 64-78, Lodi-Bernareggio 83-71, domenica 19 Blu Orobica-Varese Academy 91-72; martedì 21 Cernusco-Lodi.

Classifica girone Gold

Cantù 24; EA7 Milano 22; Varese Academy 18; Blu Orobica Bergamo 10; Bernareggio, Legnano, Lodi 8; Libertas Cernusco 4.

Programma del 4° turno e ultimo di ritorno girone Gold Under15 Eccellenza

Sabato 25 marzo ore 17.30 Cantù-Blu Orobica, Legnano-Lodi, Bernareggio-Cernusco, Varese Academy-EA7 Milano.