Progetto Giovani Cantù primo stop per la Columbus battuta nel derby d'alta quota con Milano

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 3° turno d'andata del campionato Under19 Eccellenza

Progetto Giovani Cantù la squadra di coach Mattia Costacurta si è arresa in casa per 82-93 nel finale al termine di una gara davvero avvincente

Prima sconfitta stagionale per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ad inizio settimana si è dovuta arrendere in casa nel derby d'alta quota valido per il 3° turno del girone interregionale 3. La Columbus di coach Mattia Costacurta è infatti stata battuta nel finale del match contro la nuova capolista solitaria Olimpia Milano al termine di una gara davvero bella e avvincente. Cantù tornerà in campo lunedì prossimo ospite a Ferrara della Vis.

Il tabellino di PGC CANTÙ - OLIMPIA MILANO 82-93

Parziali: 29-24, 48-47, 67-76

PGC Cantù: Terragni, Cattaneo, Tosetti 7, Moscatelli 12, Meroni, Trombetta 4, Stefanov 2, Elli 7, Borsani 14, Brembilla 12, Greppi 4, Tarallo 20. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.

Olimpia Milano: Fiorillo, Trovarelli 2, Todisco 2, Bortolani, Restelli 12, Deoni 9, Gravaghi 29, Miccoli 13, Rapetti 17, Panna 4, Badalau 5, Marcucci. All. Catalani.

Risultati del 3° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Lunedì 17 ottobre ore 19.45 Cantù- EA7 Milano 82-93, Pall. Varese-Vis Ferrara 80-71, Reggiana-Fidenza 100-84, Libertas Cernusco-Cremona 69-90, Desio-Virtus Bologna , Fortitudo Bologna-Urania Milano 58-64.

Classifica girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

EA7 Milano, 6; Cantù, Fortitudo Bologna, Cremona, Pallacanestro Varese, Urania Milano, Reggiana,, Desio 4; Vis Ferrara 2; Libertas Cernusco, Virtus Bologna, Fulgor Fidenza.

Calendario del 4° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Lunedì 24 ottobre ore 19 Vis Ferrara-Cantù, EA7 Milano-Desio, Pall. Varese-Fortitudo Bologna, Urania-Reggiana, Fidenza-Libertas Cernusco, Cremona-Virtus Bologna.