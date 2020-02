Progetto Giovani Cantù Procida e Bresolin convocati in Nazionale

Progetto Giovani Cantù buone nuove tinte d’azzurro.

Progetto Giovani Cantù i due canturini ai raduni con l’Italia U18 e U17 dal 16 al 18 febbraio a Granozzo con Monticello

Buone nuove tinte d’azzurro per il Progetto Giovani Cantù. La stellina Gabriele Procida è stato convocato infatti per il raduno della Nazionale U18 che si terrà dal 16 al 18 febbraio a Granozzo con Monticello in provincia di Novara. Inoltre tra gli atleti a disposizione per il raduno della nazionale U17 è stato inserito anche il classe 2003 canturino Dejan Bresolin.

Il raduno azzurro congiunto U18 e U17 come detto si svolgerà dal 16 al 18 febbraio a Granozzo con Monticello (No) agli ordini di coach Andrea Capobianco. Quello nel novarese sarà il primo raduno dell’anno per le due Nazionali, che quest’estate saranno impegnate rispettivamente nel Mondiale Under 17 (Sofia, 4-12 luglio), e nell’Europeo Under 18 (Konya, 25 luglio – 2 agosto). Nel calendario dell’Under 18 anche l’Albert Schweitzer Tournament di Mannheim, in programma dal 10 al 19 aprile.

Staff Nazionale Under 18

Direttore Generale Tecnico SNG: Andrea Capobianco

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Marco Ramondino

Assistente Allenatore: Vincenzo Di Meglio

Preparatore Fisico: Elia Confessore

Medico: Andrea Bulgheroni

Fisioterapista: Walter Primavera

Team Manager: Domenico Meroni

Programma Under18

16 febbraio 2020

Arrivo convocati entro le ore 19:00 presso il Novarello Villaggio Azzurro – Hotel Novarello Resort via Dante Graziosi,1 – Granozzo con Monticello (No)

17 febbraio 2020

ore 11 – 13 Allenamento

ore 19 – 21 Allenamento

18 febbraio 2020

ore 11 – 13 Allenamento

Fine raduno

Staff Nazionale Under 17

Direttore Generale Tecnico SNG: Andrea Capobianco

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Alessandro Guidi

Assistente Allenatore: Antonello Sorci

Preparatore Fisico: Andrea Molina

Medico: Daniele Mozzone

Fisioterapista: Fabrizio Straccamore

Team Manager: Domenico Meroni

Programma Under17

16 febbraio 2020

Arrivo convocati entro le ore 19:00 presso il Novarello Villaggio Azzurro – Hotel Novarello Resort via Dante Graziosi,1 – Granozzo con Monticello (No)

17 febbraio 2020

ore 9- 11 Allenamento

ore 17 – 19 Allenamento

18 febbraio 2020

ore 9 – 11 Allenamento

Fine raduno

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU