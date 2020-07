Progetto Giovani Cantù, pronta la squadra di tecnici e dirigenti del PGC 2020/21

Progetto Giovani Cantù ha definito l’organigramma per la prossima stagione.

Progetto Giovani Cantù: presidente Alessandro Saladanna

Il Progetto Giovani Cantù ha ufficializzato l’organigramma per la prossima stagione sportiva. Una squadra di tecnici e dirigenti collaudata e ben assortita che assicura esperienza, competenza e unione d’intenti con al vertice il presidente Alessandro Saladanna e il vice Antonio Munafò. Direttore sportivo Thomas Munafò mentre responsabile tecnico confermato Sergio Borghi che guiderà anche la prima squadra in serie C Silver. Un pool di persone che garantisce la continuità del progetto che è diventato una realtà importante sul territorio nostrano ma anche nazionale.

Questo lo staff tecnico PGC 2020/21

Serie C Silver: coach Sergio Borghi; assistenti Mattia Costacurta e Giovanni Pozzoli

Under18 Eccellenza 2003/04: coach Mattia Costacurta, assistente Giovanni Pozzoli

Under16 Eccellenza 2005: coach Mattia Costacurta, assistenti Stefano Galimberti e Riccardo Poletto

Under16 regionale 2005: coach Alberto Brembilla, assistenti Andrea Caldiroli e Franco Milo

Under15 Eccellenza 2006: coach Christian Digiuliomaria, assistente Andrea Rumi

Under14 Eccellenza 2007: coach Stefano Galimberti, assistente Fulvio Roncoroni

Under13 Cantù 2008: coach Christian Digiuliomaria, assistente Andrea Rumi

Under13 Brianza 2008: Federico Castoldi. assistente Matteo Bonassi

Organigramma societario PGC

Presidente: Alessandro Saladanna

Vice presidente: Antonio Munafò

Direttore Sportivo: Thomas Munafò

Responsabile Organizzativo: Guido Nava

Responsabile tecnico: Sergio Borghi

Responsabile PGC LAB: Roberto Bianchi

Assistente PGC LAB: Fulvio Roncoroni

Responsabile comunicazione: Federica Molteni

Responsabile foresteria: Antonio Tieghi

Responsabile tutoraggi: Enrico Ciuffo

Responsabile medico: dottor Emanuele Giussani

Ortopedico: Emanuele Giussani

Fisioterapista: Stefano Frigerio e Matteo Bonassi