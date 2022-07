Progetto Giovani Cantù pronta un'altra giornata di leve PGC per lunedì 11 luglio

Progetto Giovani Cantù il club brianzolo ha organizzato nuovi allenamenti aperti ai piccoli cestisti.

Progetto Giovani Cantù doppia seduta a Vighizzolo dalle 18.30 per i nati 2012-13 e dalle 19.30 per i nati 2010-11

Non è ancora tempo di vacanze, o almeno non lo è per tutti, in casa del Progetto Giovani Cantù che infatti ha organizzato un'altra giornata di leve. Un'altra grande occasione per tanti piccoli cestisti per provare ad allenarsi sotto la regia dei tecnici e degli allenatori del PGC. Dopo il primo incontro avvenuto sabato 2 luglio ecco che un nuovo appuntamento con le leve PGC è stato fissato per lunedì 11 luglio 2022 a Vighizzolo presso la palestra Totò Caimi di via Baracca 56. L'appuntamento si svolgerà in due sessioni, una prima per i nati 2012-13 e una seconda successiva riservata ai nati nel 2010 2011 con i seguenti orari:

- Per i nati nel 2012 e 2013 ore 18.30-19.30 - Per i nati nel 2010 e 2011 ore 19.30-20.30 .

Per i cestisti più grandi invece a settembre verranno organizzati dal PGC nuovi incontri ed allenamenti di prova.