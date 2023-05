Progetto Giovani Cantù: si è giocato la seconda giornata alle finali nazionali Under19.

Progetto Giovani Cantù: pronto riscatto della Columbus che doma Siena e vede il 2° turno

Pronto riscatto alle finali nazionali Under19 di Agropoli per il Progetto Giovani Cantù. La Columbus ieri infatti ha vinto la seconda gara del girone D battendo la Virtus Siena per 86-64 e avvicinandosi al passaggio al secondo turno. Che potrebbe essere certificato oggi nel terzo e ultimo incontro alle 20 contro Trento.

Il tabellino di gara 2 STOSA VIRTUS SIENA - COLUMBUS CANTÙ 64-86

Parziali: 17-27, 29-54, 44-68

Stosa Virtus Siena: Berardi 13 Becatti, Bruttini 7, Aminti 4, Cannoni 5, Chierchini 2, Costantini 8, Braccagni 8, Francini 9, Ignarra 4. All. Braccagni.

Columbus Cantù: Tosetti, Meroni 2, Moscatelli 12, Terragni 5, Clerici 6, Elli 11, Trombetta 1, Borsani 13, Toluwa ne, Tarallo 15, Brembilla 15, Greppi 6. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker.

Questo il calendario del Girone D

1° turno 8 maggio

Gara 7 ore 18 Stella Azzurra Roma-Cantù 81-60, Gara 8 ore 20 Virtus Siena- Trento 66-46

2° turno 9 Maggio

Ore 18 Stella Azzurra Roma-Trento 84-68, gara 8; ore 20 Siena-Cantù 64-86

3° turno 10 Maggio

Ore 20 Stella Azzurra-Siena gara8; ore 20 Cantù-Trento

Classifica girone D

Stella Azzurra Roma 4, Cantù, Siena 2; Trento 0.

Formula delle finali tricolori U19

Il Trofeo tricolore dedicato all'indimenticato ex coach anche di Cantù, Giancarlo Primo, sarà disputato dalle 16 migliori squadre italiane, divise in 4 gironi eliminatori di 4 squadre ciascuno che si incontreranno con formula all’italiana con gare di sola andata. Le prime classificate andranno direttamente ai Quarti (12 maggio), mentre le seconde e terze classificate si incroceranno negli Spareggi (11 maggio). Il 13 maggio le Semifinali, il 14 maggio le Finali per il terzo posto e per il Titolo di Campione d’Italia 2023.

Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube Italbasket.