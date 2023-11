Progetto Giovani Cantù: pronto riscatto dell'Uniweb U14 che sbanca Milanotre  per 69-72

Nel campionato Under14 Elite lombardo pronto riscatto del Progetto Giovani Cantù che è ritornato alla vittoria andando a sbancare il campo del Milanotre per 69-72.

Vittoria non facile per l'Uniweb di coach Matteo Bonassi al termine di un'altra gara combattuta che permette però a canturini di tornare in vetta al girone Rosso.

Uniweb che tornerà in campo sabato 4 novembre in caas nel big match contro la Robur Varese.

Il tabellino di Milanotre-Uniweb Cantù: 69-72

Parziali 20-10, 46-31, 59-49

Uniweb Cantù: Barreca 10, Locatelli, Biffi, Festi 3, Frigerio, Grisoni, Sellitto 20, Buzzi 16, Molteni 2, Marelli 8, Rainoldi 1, Gazzani 12. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Risultati del 4° turno girone Rosso Under14

Milanotre-Cantù 69-72, Draghi Gorla-Gallarate 76-68, Cucciago Bulls ì-Legnano 37-68,Robur Varese-Virtus Luino 74-75

Classifica girone Rosso Under14 Elite

Uniweb Cantù, Robur Varese, Legnano 6; Gallarate, Luino Draghi Gorla, Cucciago Bulls, Legnano 2; Milanotre, Virtus Luino 0.

Programma del 5° turno girone Rosso Under14

Sabato 4 novembre ore 18 Uniweb Cantù-Robur Varese, Draghi Gorla-Milanotre; domenica 5 ore 11 Virtus Luino-Cucciago; lunedì 6 Legnano-Gallarate.