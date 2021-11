Progetto Giovani Cantù prova di forza della Hollywood Kart che sbanca Varese e allunga in vetta

Pallacanestro giovanile news dal campo

Progetto Giovani Cantù risultati del 6° turno d 'andata del campionato Under19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù risultati del 6° turno d 'andata del campionato Under19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra brianzola guidata da coach Costacurta ha vinto anche il big match in trasferta per 90-77

Prova di forza della squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ad inizio settimana è andata a vincere anche il big match del girone Giallo lombardo sul campo della sua inseguitrice Pallacanestro Varese confermandosi così capolista incontrastata e imbattuta. La Hollywood Kart Cantù di coach Mattia Costacurta dopo tre quarti equilibrati ha piazzato il break vincente negli ultimi 10' andando ad imporsi per 90-77 e allungando così il suo vantaggio in classifica che ora è di ben sei punti. La squadra canturina osserverà un turno di riposo e tornerà in campo lunedì 15 novembre quando aprirà il girone di ritorno sul campo dell'Here You Can già battuta all'andata per 77-60.

Il tabellino di PALLACANESTRO VARESE - HOLLYWOOD KART CANTÙ 77-90

(21-26, 45-40, 59-60)

Pallacanestro Varese: Virginio 7, Cuttini, Bogunovic 13, Cane 9, Tornatore 5, Filipovic 4, Villa 4, Marchiaro 3, Noble, Bongiovanni, Zhao, Librizzi 32. All. Rocco.

Hollywood Kart Cantù: Terragni 6, Tosetti, Moscatelli 11, Trombetta 8, Redaelli, Elli 16, Milici, Borsani 8, Brembilla 8, Tarallo 19, Maduka 11, Ndubuisi 3. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Programma del 6° turno girone Giallo

Lunedì 1 novembre: ore 21 Pallacanestro Varese-Cantù 77-90, Bernareggio-Here You Can 75-87; martedì 2 Robur Varese-Accademia Alto Milanese Legnano 63-59.

Classifica girone Giallo

PGC Cantù 12; Pallacanestro Varese 6; Milanotre, Bernareggio, Here You Can, Robur Varese 4; Accademia Alto Milanese 2.

Programma del 7° turno girone Giallo

Lunedì 8 novembre: Accademia Altomilanse-Bernareggio, Here You Can-Pall. Varese; martedì 9 Robur-Milanotre. Riposa PGC Cantù.