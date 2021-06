Progetto Giovani Cantù quarti di finale per gli U16 sabato 12 e per gli U15 domenica 13

Progetto Giovani Cantù inizia nel weekend la fase decisiva per due squadre canturine.

Progetto Giovani Cantù il Viaggiatore Goloso sfida Brescia, la Cierre Ufficio ospite dell'Accademia Altomilanese

Inizia la fase calda per due squadre eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Sabato 12 giugno torna in campo la formazione Under16 del Viaggiatore Goloso mentre domenica 13 toccherà a quella Under15 della Cierre Ufficio protagoniste dei quarti di finale nei rispettivi campionati lombardi. Il team Under16 dopo aver chiuso al 2° posto alle spalle della Pallacansetro Varese il suo girone se la vedrà sabato 12 in trasferta sul campo della Pallacanestro Brescia alle ore 18. In palio un posto in semifinale regionale. Domenica 13 invece come detto toccherà al team Under15 del PGC che dopo aver chiuso il suo girone al secondo posto, sulla scia di una doppia vittoria consecutiva si lancia nei quarti di finale a Legnano ospite dell’Accademia Alto Milanese (ore 16.30) seconda nel girone C. E lunedì 14 invece la squadra Under18 della Hollywood Kart chiuderà il suo girone eliminatorio ospite dell'Accademia Alto Milanese.

Programma ultimo turno under18

Lunedì 14 giugno ore 20.30 Accademia Altomilanese-Hollywood Kart Cantù, Pallacanestro Varese-Robur Varese.

Classifica attuale del girone C

Pallacanestro Varese 8; PGC Cantù 6; Accademia Altomilanese 4; Robur Varese 2.

Programma dei quarti di finale Under16

Sabato 12 giugno: ore 18 Pall. Brescia-Viaggiatore Goloso Cantù, Pallacanestro Varese-Bernareggio, Libertas Cernusco-La Torre Basket; domenica 13 Blu Orobica Bergamo-Aurora Desio.

Programma dei quarti di finale Under15

Sabato 12 giugno Robur Varese-Blu Orobica Bergamo; domenica 13 ore 16.30 Accademia Alto Milanese-Cierre Ufficio Cantù, Aurora Desio-Urania Milano, Pallacanestro Brescia-Libertas Cernusco.