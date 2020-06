Progetto Giovani Cantù questa settimana tornano ad allenarsi i cestisti del PGC

“FINALMENTE SI RICOMINCIA!

A partire da domani, riprende a pieno ritmo l’attività sportiva del Progetto Giovani Cantù! Una ripresa quindi nel rispetto di quanto previsto dalle normative varate a causa dell’emergenza sanitaria, la Società ha infatti stilato un “Protocollo per la gestione degli allenamenti”. Tra le tante misure previste, la definizione di un “Covid Manager”, che avrà il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle regole stabilite. Regole che tutti, ragazzi, staff e genitori, sono chiamati a rispettare con molta attenzione, per garantire la gestione in sicurezza dell’attività sportiva. Il Protocollo sarà sottoscritto da ogni atleta (o dai genitori, per gli atleti minorenni). Da domani, quindi, si ritorna a calcare il parquet per riprendere da dove ci eravamo lasciati.