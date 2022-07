Progetto Giovani Cantù, Riccardo Greppi e l'Italia U18 debuttano stasera agli Europei contro la Croazia

Progetto Giovani Cantù: scatta oggi in Turchia la rassegna continentale giovanile con il centro brianzolo in campo.

Progetto Giovani Cantù: domani gli azzurri sfideranno la Lituania e lunedì 1 agosto il Montenegro

L'attesa è finita, oggi infatti scatta in Turchia l'avventura agli Europei Under18 di Riccardo Greppi centro 2005 del Progetto Giovani Cantù con la maglia numero 18 della nazionale italiana. Gli azzurri sono inseriti nel girone D e debuttano stasera alle ore 19.30 contro la Croazia. In precedenza assisteranno all'altra sfida del girone Lituania-Montenegro. La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla Seconda Fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la Fase a Gironi (in base ai piazzamenti, l’Italia affronterà una fra Serbia, Repubblica Ceca, Grecia o Slovenia).

Gli azzurrini

#4 Moretti Niccolò (2004, 185, P, Dme Academy - High School)

#5 Gallo Filippo (2004, 195, P/G, Vanoli Cremona)

#8 Scarponi Alessandro (2004, 192, G, Basket S.Arcangelo)

#10 Visintin Matteo (2004, 187, P, Stella Azzurra)

#11 Zacchigna Mauro (2004, 197, A, Vanoli Cremona)

#12 Stazzonelli Umberto (2004, 198, G/A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#13 Marangon Leonardo (2005, 195, A/G, Pall. Vigodarzere)

#14 Dell’Anna Lorenzo (2004, 200, A, Dolomiti Energia Trento)

#15 Innocenti Emmanuel (2004, 194, G, Stella Azzurra)

#16 Cannavina Flavio (2004, 200, A, Gevi Napoli Basket)

#18 Greppi Riccardo (2005, 207, C, S. Bernardo Cantù)

#20 Salvioni Riccardo (2004, 200, A/C, Stella Azzurra)

Allenatore: Andrea Capobianco

Il programma degli azzurri

Europeo Under 18 – Girone D (ore italiane)

30 luglio

Ore 17.15 Lituania-Montenegro

Ore 19.30 Croazia-Italia

31 luglio

Ore 15.00 Italia-Lituania

Ore 17.15 Montenegro-Croazia

1° agosto

Ore 12.45 Italia-Montenegro

Ore 15.00 Lituania-Croazia

2 agosto

Riposo

3 agosto

Ottavi di finale

4-7 agosto

Fasi finali Europeo

I Gironi

Girone A

Francia

Israele

Macedonia del Nord

Gran Bretagna

Girone B

Spagna

Polonia

Turchia

Germania

Girone C

Serbia

Repubblica Ceca

Grecia

Slovenia

Girone D

Lituania

Croazia

Italia

Montenegro