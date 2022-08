Progetto Giovani Cantù Riccardo Greppi e l'Italia Under18 chiudono al 6° posto assoluto agli Europei

Progetto Giovani Cantù è terminata la rassegna continentale con il centro brianzolo che si è svolta a Izmir in Turchia.

E' finita con il sesto posto finale l'avventura di Riccardo Greppi centro del Progetto Giovani Cantù con la maglia dell'Italia Under18 agli Europei di categoria che si sono svolti a Izmir in Turchia. Nella finalina per il 5° posto infatti gli azzurrini sono stati battuti dalla Francia per 66-56. In precedenza decisiva per il cammino azzurro è risultata la sconfitta subita ai quarti contro la Spagna che ha precluso la zona medaglie a Greppi e compagni mentre il team iberico ha poi vinto il titolo europeo.

Finale 5°-6° posto

Francia-Italia 66-56 (17-12, 13-14, 16-9, 20-21)

La Semifinale 5°-8° posto

Israele-Italia 67-75 (11-14, 20-21, 19-18, 17-22)

I Quarti di finale

Spagna-Italia 72-59 (20-21, 21-14, 14-11, 17-13)

Ottavi di finale

Italia-Grecia 64-55 (16-16, 17-9, 18-8, 13-22. Greppi 2 )

Il tabellino della terza giornata

Italia-Montenegro 76-41 (18-8, 24-11, 14-6, 20-16. Greppi 4)

Il tabellino della seconda giornata

Italia-Lituania 61-79 (19-15, 19-23, 9-18, 14-23. Greppi 4)

Il tabellino della prima giornata

Croazia-Italia 64-73 (12-18, 20-25, 20-14, 12-16. Greppi 2.

Classifica finale Europeo Under18

1. Spagna

2. Turchia

3. Serbia

4. Slovenia

5. Francia

6. Italia

7. Lituania

8. Israele

9. Polonia

10. Rep. Ceca

11. Germania

12. Grecia

13. Croazia

14. Macedonia del Nord

15. Gran Bretagna

16. Montenegro

Macedonia del Nord, Gran Bretagna e Montenegro retrocesse in Division B

Finali

Gran Bretagna-Montenegro 78-74

Croazia-Macedonia del Nord 72-59

Germania-Grecia 74-67

Rep. Ceca-Polonia 39-76

Lituania-Grecia 89-64

Francia-Italia 66-56

Slovenia-Serbia 67-70

Turchia-Spagna 61-68

I 12 Azzurri agli Europei

#4 Moretti Niccolò (2004, 185, P, Dme Academy - High School)

#5 Gallo Filippo (2004, 195, P/G, Vanoli Cremona)

#8 Scarponi Alessandro (2004, 192, G, Basket S.Arcangelo)

#10 Visintin Matteo (2004, 187, P, Stella Azzurra)

#11 Zacchigna Mauro (2004, 197, A, Vanoli Cremona)

#12 Stazzonelli Umberto (2004, 198, G/A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#13 Marangon Leonardo (2005, 195, A/G, Pall. Vigodarzere)

#14 Dell’Anna Lorenzo (2004, 200, A, Dolomiti Energia Trento)

#15 Innocenti Emmanuel (2004, 194, G, Stella Azzurra)

#16 Cannavina Flavio (2004, 200, A, Gevi Napoli Basket)

#18 Greppi Riccardo (2005, 207, C, S. Bernardo Cantù)

#20 Salvioni Riccardo (2004, 200, A/C, Stella Azzurra)

Allenatore: Andrea Capobianco