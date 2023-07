Progetto Giovani Cantù: la nazionale vola oggi in Spagna per un quadrangolare a Logroño.

Progetto Giovani Cantù: Riccardo Greppi è nei 12 azzurri per l'ultimo test verso gli Europei U18

Ancora belle notizie dal fronte nazionali per il Progetto Giovani Cantù che applaude il suo lungo Riccardo Greppi convocato tra i 12 azzurri che oggi partono per la Spagna dove disputeranno nel fine settimana l'ultimo torneo quadrangolare in preparazione degli ormai imminenti campionati Europei in Serbia al via da 22 luglio. Dopo la fase di raduno a Roseto degli Abruzzi, la Nazionale Under 18 vola alla volta di Logroño in Spagna per misurarsi dal 14 al 16 luglio con le selezioni di Lituania, Spagna e Grecia. Test utilissimo visto che proprio greci e spagnoli saranno prossimi avversari degli azzurrini anche nel campionato Europeo nel girone D a Nis (Serbia).

Il torneo di Logroño potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube Italbasket.

Questo il calendario del torneo di Logroño

Venerdì 14 luglio ore 18 Italia-Lituania, Spagna -Grecia

Sabato 15 Luglio ore 20.30 Italia-Spagna, Lituania-Grecia

Domenica ore 18 Italia-Grecia, Spagna-Lituania

Ecco i 12 azzurri convocati l'ultimo torneo pre Europei

Stefano Conte

Renè D'Amelio

Francesco Ferrari

Riccardo Greppi

Leonardo Marangon

Samuele Miccoli

Gabriel Pozzato Belfort

Dame Elhadji Sarr

Enrico Tadiotto

David Torresani

Timoty Teodoro Tomas Van Der Knaap

Giacomo Zanetti

Questo il programma azzurro agli Europei

19 luglio Trasferimento a Nis (Serbia) per Europei Under18

20-21 luglio Allenamenti

22 luglio 1° turno Europei Under18

Ore 18.00 Grecia-Italia

23 luglio 2° turno Europei Under18

Ore 13.00 Italia-Danimarca

24 luglio 3° turno Europei Under18

Ore 20.30 Spagna-Italia

26-30 luglio Orari e programma da definire

31 luglio Rientro in Italia e fine raduno