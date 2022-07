Progetto Giovani Cantù Riccardo Greppi in campo con l'Italia under18: oggi sfida la Serbia

Progetto Giovani Cantù continua l'estate azzurra del cestita brianzolo al torneo di Calatayud.

Progetto Giovani Cantù dopo il ko con la Spagna, alle ore 17.30 la seconda sfida e domani la terza gara contro la Repubblica Ceca

Continua l'avventura estiva di Riccardo Greppi centro del Progetto Giovani Cantù con la maglia azzurra dell'Italia Under18. Gli azzurri di coach Andrea Capobianco con in campo anche il lungo canturino hanno iniziato il torneo di Calatayud perdendo all'esordio contro i forti padroni di casa della Spagna per 70-50. Oggi, lunedì 11 luglio, secondo match contro la Serbia (ore 17.30) e poi la nazionale chiuderà il torneo domani martedì 12 luglio contro la Repubblica Ceca (17.30). Le gare si svolgono presso il Pabellón Polideportivo de Calatayud (Saragozza). Per gli azzurrini questo torneo rappresenta un utile banco di prova in vista dell’Europeo di categoria in programma a Konya in Turchia dal 30 luglio al 7 agosto.

Il tabellino di Spagna-Italia 70-50

Parziali: 19-9, 34-19, 49-35

Spagna: Villar 3, Cebrian 9, Rodriguez 10, Moreno, Iglesias 6, Garuba 2, Garcia 5, Gomez, Franco, Zapater 10, Onuetu 23, Pinedo 2.

Italia: Zacchigna 3, Cecchi 2, Scarponi 8, Faggian 5, Visintin 15, Morena, Stazzonelli 11, Marangon 2, Zangheri 1, Cannavina 1, Greppi 2, Longo. All: Capobianco

I convocati azzurri per il torneo in Spagna

#4 Zacchigna Mauro (2004, A, Vanoli Cremona)

#7 Cecchi Andrea (2005, G/A, Cipir Borgomanero)

#8 Scarponi Alessandro (2004, G, Basket S. Arcangelo)

#9 Faggian Leonardo Catriel (2004, P, Nutribullet Treviso)

#10 Visintin Matteo (2004, P, Stella Azzurra)

#11 Morena Tommaso (2004, A, Umana Reyer Venezia)

#12 Stazzonelli Umberto (2004, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#13 Marangon Leonardo (2005, G, Pall. Vigodarzere)

#14 Zangheri Lorenzo (2004, A, Dolomiti Energia Trento)

#16 Cannavina Flavio (2004, A, Gevi Napoli Basket)

#18 Greppi Riccardo (2005, C, S. Bernardo Cantù)

#20 Longo Valerio Maria (2004, A, 2b Control Trapani)

Il programma azzurro

Domenica 10 luglio

Repubblica Ceca-Serbia 64-62

Spagna-Italia 70-50

La classifica

Spagna 2 (1/0)

Repubblica Ceca 2 (1/0)

Serbia 0 (0/1)

Italia 0 (0/1)

Oggi lunedì 11 luglio

ore 17:30 Italia-Serbia

ore 20 Repubblica Ceca-Spagna

Martedì 12 luglio

Ore 17.30 Repubblica Ceca-Italia

Ore 20 Serbia-Spagna

Mercoledì 13 luglio

Trasferimento in Italia

Fine raduno