Progetto Giovani Cantù riparte subito il Viaggiator Goloso che sbanca Legnano

pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato ieri il 7° turno di ritorno Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù si è giocato ieri il 7° turno di ritorno Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra canturina ha vinto in trasferta contro l'Aba per 70-52

Torna subito al successo la squadra Under187 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Archiviata in fretta la sconfitta casalinga di lunedì scorso patita contro la capolista Varese, ieri sera infatti il Viaggiator Goloso ha sbancato il campo dell'Aba legnano per 52-70 consolidando il suo secondo posto in classifica nel girone Giallo. Ricordiamo poi che gli U17 canturini torneranno in campo il 3 febbraio per giocare il recupero del 5° turno di ritorno ospiti del Lissone.

Il tabellino di ABA Legnano - VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 52-70

(8-22, 28-36, 43-58)

ABA: Poretti, Gallazzi 7, Maffi 2, Ackatiah, Mana 7, Sampietro 4, Ferrario 2, Dell’Acqua 6, Dagrì 11, Nart 2, Idrizi 7, Deda 4. All. Agostinello.

Il Viaggiator Goloso Cantù: Banfi 2, Stefanov, Chiappa 7, Meroni 16, Moscatelli 7, Grazzi, Confalonieri, Mazzoleni A 7, Azzolini 12, Bezzi 2, Toluwa, Greppi 17. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Programma del 7° turno di ritorno girone Giallo Mercoledì 26 gennaio ore 21 Aba Legnano-Cantù 52-70, Arese-Robur Varese 48-72, Here You Can-Lissone 90-80, Pallacanestro Varese-Desio 90-46.

Classifica girone Giallo U17 Eccellenza

Pall. Varese 26; Cantù 22; Desio 16; Robur Varese 10; Lissone, Aba Legnano, Here You Can 8; Arese 6.