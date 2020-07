Progetto Giovani Cantù, Rodolfo Romanò del PGC convocato per l’Airness camp di Bormio

Progetto Giovani Cantù belle notizie per il club brianzolo

Progetto Giovani Cantù raduno lombardo dal 5 all’11 luglio

Buone nuove per il Progetto Giovani Cantù. Merito innanzitutto del giovanissimo talento Rodolfo Romanò che è stato convocato per l’Airness Camp che si svolge a Bormio fino a sabato 11 luglio. Una camp di specializzazione che vedrà impegnati i migliori 12 atleti della classe 2007 maschi e femmine. Insieme al giovane atleta del PGC, classe 2007, infatti parteciperanno al camp altri 11 atleti selezionati dal Comitato Regionale Lombardo nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale. Inoltre nello staff tecnico come assistente del RTT Guido Saibene è stato chiamato anche il coach canturino Mattia Costacurta.