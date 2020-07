Progetto Giovani Cantù Ruben Zugno resta a Bergamo in A2, Chinellato va a Piadena in B

Progetto Giovani Cantù il mercato ruota attorno ad alcuni ex cestisti brianzoli.

Progetto Giovani Cantù doppio colpo a Mantova con i canturini Ziviani e Mirkovski in doppio tesseramento tra A2 e C Gold

Il mercato estivo è ricco di molti nomi di giocatori di scuola Progetto Giovani Cantù. Primo tra tutti il playmaker siciliano classe 1976 Ruben Zugno che dopo essere cresciuto in Brianza ha firmato ancora con Bergamo in serie A2 dove disputerà la sua terza stagione consecutiva alla corte coach Calvani.

Rimanendo in serie A2 doppio colpo “canturino” per Mantova che ha riportato a casa Lorenzo Ziviani ex U18 PGC e preso anche il suo compagno di squadra il lungo macedone Bogdan Mirkovski con contratto annuale e opzione per il 2021/22. Entrambi faranno parte del roster di A2 ma giocheranno in doppio tesseramento in C Gold con Sustinente.

Scendendo in serie B invece da segnalare che Piadena si è assicurata l’ex canturino Riccardo Chinellato ala di 196 cm del 2000 che dopo aver lasciato Cantù aveva giocato a Lecco, Roma in A2 e nell’ultima stagione a Olginate nella serie cadetta.