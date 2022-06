Progetto Giovani Cantù sabato 2 luglio tornano le leve PGC e minibasket

Progetto Giovani Cantù il club brianzolo guarda già alla prossima stagione.

Progetto Giovani Cantù in programma due sessioni di allenamento al Toto Caimi di Vighizzolo per i nati 2008-98 e per i nati 2010-11

La stagione agonistica 2021/22 è da poco terminata ma in casa del Progetto Giovani Cantù si pensa già a domani e al futuro prossimo. Ecco perchè la società brianzola ha organizzato la Leva PGC & MB Cantù dedicata al reclutamento di giovani cestisti. Sabato 2 luglio infatti il PGC ha dedicato un intero pomeriggio alle sue tradizionali leve in due fasce orarie presso la Palestra Totò Caimi, via Baracca 56, Cantù.:

Prima fascia oraria: p er i nati nel 2008 e 2009 ore 14.30-15.30 Seconda fascia oraria: p er i nati nel 2010 e 2011 ore 15.30-16.45.