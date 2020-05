Progetto Giovani Cantù salta l’edizione 2020 della PGC Under20 Summer League

Progetto Giovani Cantù il sodalizio brianzolo ha dovuto cancellare un evento molto atteso.

L’emergenza covid 19 purtroppo ha lasciato il segno su tutto il basket nostrano e anche sulle attività del Progetto Giovani Cantù. Mentre il direttivo brianzolo sta già pensando alla ripresa e a programmare la prossima stagione cestistica 2010/21, arriva anche una brutta notizia per gli appassionati della palla spicchi giovanile. L’edizione 2020 della PGC Under20 Summer League quest’anno purtroppo non si potrà svolgere. Si sarebbe dovuta disputare ad inizio giugno, questa tre giorni totalmente dedicata alle giovani promesse della pallacanestro, ai campioni del domani ma purtroppo le conseguenze dell’emergenza coronavirus hanno complicato i piani degli organizzatori. Il sodalizio canturino si è trovato costretto quindi a rinunciare allo svolgimento di quella che sarebbe stata la quarta edizione della kermesse. Con l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, infatti, il PGC non se l’è sentita di organizzare un’edizione che sarebbe stata quantomeno complicata nella sua gestione. Peccato perché dal 2017 il Progetto Giovani Cantù ha sempre affiancato alla tradizionale festa dello sport cittadina del 2 giugno questa kermesse cestistica unica nel suo genere come la PGC U20 Summer League targata Amici di Como, diventata in breve tempo un appuntamento imperdibile per addetti ai lavori e appassionati della palla a spicchi. Il PGC ha comunque annunciato che la quarta edizione si terrà regolarmente la prossima estate, nel giugno del 2021.