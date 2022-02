Progetto Giovani Cantù San Valentino amaro per la Hollywood Kart che perde in casa con Milano

pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù iniziata ieri la seconda fase del campionato u19 eccellenza.

Progetto Giovani Cantù iniziata ieri la seconda fase del campionato u19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo si è arreso tra le mura amiche al termine di una gara altalenante per 55-62

Inizia con una sconfitta la seconda fase della squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. San Valentino amaro per la Hollywood Kart che ieri sera è stata battuta all'esordio nel girone Gold in casa dall'AIX Armani Olimpia Milano per 55-62 al termine di un derby altalenante che ha cambiato padrone varie volte. Dopo un avvio equilibrato gli ospiti hanno piazzato un parziale che li ha portati all'intervallo avanti 17-26. Dopo la pausa lunga però bella rimonta dei canturini di coach Mattia Costacurta che hanno sorpassato chiudendo al 30' avanti 42-33 per poi però subire il contro break dei milanesi negli ultimi 10'. Cantù tornerà in campo per il secondo turno di andata lunedì 21 febbraio sul campo della Vanoli Cremona.

Il tabellino di HOLLYWOOD KART CANTÙ - OLIMPIA MILANO 55-62

(14-15, 17-26, 42-33)

Hollywood Kart Cantù: Terragni 3, Tosetti, Moscatelli 3, Clerici, Trombetta, Elli 7, Milici, Borsani 13, Brembilla 7, Tarallo 13, Bresolin 2, Ndubuisi 7. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.