Progetto Giovani Cantù scatenato: preso il centro azzurro Acunzo

Pallacanestro giovanile

Nuovo colpo di mercato del club brianzolo che si è assicurato un altro talento nazionale.

E' un Progetto Giovani Cantù scatenato sul mercato quello che sta preparando la stagione cestistica 2025/26.

Senza freni, il Progetto Giovani Cantù va dritto all'obiettivo

A poche ore dall'annuncio del play guardia classe 2009 Lorenzo Zotti Pavlovic, il club brianzolo ha ufficializzato un altro colpaccio assicurandosi il centro classe 2008 di 202 centimetri Thomas Acunzo proveniente dal Napoli Basket e da anni nel giro della nazionali italiane. In questo momento Acuzo infatti è in raduno con l'Italia U18 di coach Marco Sodini. Si tratta quindi di un innesto di talento e atletismo come sottolinea anche il GM del PGC Sergio Borghi : “Thomas è un investimento importante per qualità e prospettive. È un lungo moderno con forte impatto interno all'area e capacità di gestirsi anche esternamente. Il suo processo di crescita è ancora molto ampio e siamo felici di poterlo condividere insieme a lui. La scelta della società di puntare su Thomas è sicuramente significativa, per consentire a lui e ai suoi compagni di crescere e migliorare insieme. Benvenuto Thomas nella grande famiglia PGC!”.