Progetto Giovani Cantù, sconfitta all'overtime per Riccardo Greppi e l'Italia Under18

Progetto Giovani Cantù: si è chiuso ieri il Torneo internazionale di Atene con un cestista brianzolo in campo.

Progetto Giovani Cantù: dopo due vittorie di fila gli azzurrini si sono dovuti arrendere alla Grecia per 65-62

Sconfitta l'overtime per la nazionale italiana Under18 e Riccardo Greppi centro 2005 del Progetto Giovani Cantù, nella terza e ultima giornata del Torneo Internazionale di Atene. Gli azzurrini infatti ieri sono stati sconfitti dopo un tempo supplementare per 65-62 dai padroni di casa della Grecia per 65-62 chiudendo così la manifestazione al secondo posto. Greppi è partito in quintetto chiudendo con 6 punti. Terzo posto per la Germania, che ha battuto Israele 68-63. Oggi la squadra di coach Andrea Capobianco torna a Roma dove proseguirà la preparazione in vista del Campionato Europeo, in programma a Izmir (Turchia) dal 30 luglio al 7 agosto. Gli Azzurri sono nel Girone D con Lituania, Croazia e Montenegro.

Il tabellino di Grecia-Italia 65-62 dts

Parziali: 16-8, 15-15, 9-20, 17-14, 8-5

Grecia: Bilalis* 9, Chitikoudis, Dimou, Plotas* 3, Konstantinidis 9, Samondourov 13, Efstathiou 5, Korkotzelos 6, Lagos* 7, Spritzios* 5, Zougris* 8, Kalliontzis. All: Kantzoyris

Italia: Moretti* 16, Cecchi 6, Scarponi 5, Faggian 2, Visintin* 11, Zacchigna* 10, Stazzonelli* 4, Marangon, Dell'Anna, Cannavina, Greppi* 6, Salvioni 2. All: Capobianco

Gli azzurri al Torneo Internazionale ad Atene

Cannavina Flavio (2004, A, Gevi Napoli Basket)

Cecchi Andrea (2005, G/A, Cipir Borgomanero)

Dell’Anna Lorenzo (2004, P, Dolomiti Energia Trento)

Faggian Leonardo Catriel (2004, P, Nutribullet Treviso)

Greppi Riccardo (2005, C, S.Bernardo Cantù)

Marangon Leonardo (2005, G, Pall. Vigodarzere)

Moretti Niccolò (2004, P, Dme Academy - High School)

Salvioni Riccardo (2004 G/A Stella Azzurra)

Stazzonelli Umberto (2004, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Scarponi Alessandro (2004, G, Basket S.Arcangelo)

Visintin Matteo (2004, P, Stella Azzurra)

Zacchigna Mauro (2004, A, Vanoli Cremona)

Allenatore: Andrea Capobianco

Programma del Torneo Internazionale di Atene:

1° turno

GERMANIA- ITALIA 67-71

ISRAELE - GRECIA 58-72

2° turno

09:00/10:00 Allenamento

ITALIA –ISRAELE 67-53

GRECIA - GERMANIA 63-56

3° turno

ISRAELE-GERMANIA 63-68

GRECIA - ITALIA 65-62 dts

CLASSIFICA

GRECIA 6 (3/0)

ITALIA 4 (2/1)

GERMANIA 2 (1/2)

ISRAELE 0 (0/3)