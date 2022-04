Progetto Giovani Cantù sconfitta casalinga per la Cierre Ufficio stoppata dall'Urania

Pallacanestro giovanile risultati

Sconfitta a domicilio per il Progetto Giovani Cantù nel 7° turno della seconda fase del campionato Under15 Eccellenza lombardo. La Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi infatti è stata battuta in casa dall'Urania Milano dopo una gara molto equilibrata e decisa nel quarto finale. La squadra canturina tornerà in campo dopo Pasqua sabato 23 aprile ospite del Legnano.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - URANIA MILANO 65-72

(15-18, 35-38, 52-54)

Cierre Ufficio Cantù: Molteni, Rossi 4, Bandirali 12, Bargna 2, Granieri 6, Grassi, Colombo 2, Marelli 5, Bianchi 10, Mazzon, Panceri 13, Morton 11.All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Programma del 7° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Sabato 9 aprile ore 17.45 Cantù-Urania 65-72, Desio-Milanotre 44-72, Cremona-Gallarate 58-93; domenica 10 Gorgonzola-Sondrio 82-108, Brescia-Legnano 72-69.

Classifica girone Silver U15 Eccellenza

Gallarate 14; Sondrio, Milanotre, Brescia 10; Legnano 8; Cantù, Urania Milano 6; Cremona, Desio 2; Gorgonzola 0.

Programma dell'8° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Sabato 23 aprile ore 16 Legnano-Cantù, Cremona-Gorgonzola, Gallarate-Desio; domenica 24 Sondrio-Brescia, Urania-Milanotre.