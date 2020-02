Progetto Giovani Cantù sconfitta di misura per la Columbus

Progetto Giovani Cantù dopo il 2° turno ritorno U15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù i brianzoli perdono a Mantova 70-68

Il 2° turno del girone di ritorno è amaro per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Columbus di coach Mattia Costacurta infatti è stata battuta in volata a Mantova dal San PioX per 70-68 dopo aver a lungo comandato la gara. Cantù tornerà in campo domenica 9 febbraio quando ospiterà il derby contro la seconda forza del girone Pallacanestro Varese (ore 11.15) che già all’andata s’impose per 69-45.

Il tabellino di SAN PIO X MANTOVA – COLUMBUS CANTÙ 70-68

Parziali 15-26, 36-39, 55-53

Columbus Cantù: Tosetti 13, Cattaneo 6, Meroni 8, Appenini, Clerici 9, Arosio 10, Greppi 7, Toluwa 8, Franco, Carta, Marando 3, Banfi 4. All. Costacurta, Vice All. Roncoroni.

