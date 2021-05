Progetto Giovani Cantù secondo bel successo per la Hollywood Kart

Progetto Giovani Cantù buone nuove dal campionato Under18 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Mattia Costacurta ha domato in casa l’Accademia Altomilanese

Seconda vittoria stagionale per la squadra Under18 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Hollywood Kart Cantù infatti ha battuto a domicilio grazie ad un’ottima prova corale l’Accademia Alto Milanese per 73-61. Partenza subito forte del team diretto da coach Mattia Costacurta che ha poi tenuto a distanza gli ospiti limitando ogni tentativo di rimonta. Sugli scudi per i canturini Tarallo , Elli e Bresolin. Gli Under18 dell’Hollywood Kart Cantù torneranno in campo martedì 25 maggio quando apriranno il girone di ritorno ospitando a Casnate (ore 20.30) la Pallacanestro Varese che aveva già battuto all’andata per 71-74.

I tabellini di Hollywood Kart Cantù- Accademia Basket Altomilanese 73-61

Parziali 23-16, 40-31, 52-42

Hollywood Kart Cantù: Trombetta, Terragni 1, Sacripanti, Redaelli 5, Borsani 9, Moscatelli 6, Milici, Brembilla 6, Maduka, Tarallo 19, Bresolin 10, Elli 17. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.