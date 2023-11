Progetto Giovani Cantù: secondo stop per l'Uniweb U14 battuta e agganciata in vetta dal Luino

Il penultimo turno d'andata del girone Rosso del campionato Under14 Elite lombardo è stato negativo per il Progetto Giovani Cantù che ha dovuto incassare il suo secondo stop stagionale.

L'Uniweb diretta da coach Matteo Bonassi infatti è stata battuta sul campo della Virtus Luino che così l'ha anche agganciata in vetta a quota 8 punti. Cantù tornerà in campo per chiudere l'andata domenica 19 quando ospiterà il derby tutto brianzolo contro i cugini dei Cucciago Bulls reduci dal ko casalingo contro Gallarate.

Il tabellino di Virtus Luino-Uniweb Cantù: 60-43

Parziali:16-8, 35-26, 47-37

Pallacanestro Luino: Marocco 1, Ronzoni 3, Bagliani 11, Busseni 5, Cambianica 6, Parodi ne, Rossi 2, Dal Magro, Bruni 6, Cascio, Talamona, Nembri 26. All. Fanchini, Vice All. Tallone, Rossi.

Uniweb Cantù: Barreca 2, Locatelli, Festi 2, Grisoni 10, Sellitto 12, Buzzi 2, Molteni 5, Marelli 2, Mascheroni, Bonavoglia, Rainoldi 2, Gazzani 6. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Programma del 6° turno girone Rosso U14

Sabato 11 novembre ore 17.30 Virtus Luino-Uniweb Cantù 60-43; domenica 12 ore 10.30 Cucciago Bulls-Gallarate 32-73, Robur Varese-Draghi Gorla 65-79; il 16 novembre Milanotre-Legnano.

Classifica girone Rosso U14 Elite

Uniweb Cantù, Virtus Luino, Draghi Gorla 8; Robur Varese, ABA Legnano, Gallarate 6; Cucciago Bulls 2; Milanotre 0.

Programma del 7° turno, ultimo d'andata girone Rosso U14

Sabato 18 novembre ore 17.30 Draghi Gorla-Virtus Luino, Legnano-Robur Varese; domenica 19 ore 10 Uniweb Cantù-Cucciago Bulls, Gallarate-Milanotre.