Progetto Giovani Cantù secondo successo consecutivo per il Viaggiatore Goloso

Progetto Giovani Cantù si è chiuso il 3° turno d’andata del girone C Under16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra canturinà tornerà in campo domenica 23 per il big match con la capolista Pall. Varese

Seconda vittoria consecutiva per la squadra Under16 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Il Viaggiatore Goloso infatti domenica scorsa ha battuto in trasferta l’Accademia Alto Milanese con un netto 99-51 sfiorando il centello. Con questo successo la squadra canturina di coach Mattia Costacurta resta in scia della capolista Pallacanestro Varese che ha vinto il derby con la Robur. E il prossimo turno primo di ritorno vedrà il Viaggiatore Goloso rendere visita domenica 23 maggio alle ore 11 alla capolista Palll. Varese che all’andata s’impose in Brianza per 62-89

Il tabellino di

ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE 51

VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 99

(18-23, 22-49, 38-70)

Accademia Basket Altomilanese: Mana 9, Negri 3, Dell’Acqua 15, Guainazzi 2, Maffi, Idrizi 8, Sampietro, De Jesus 1, Ferrario 13, Soldati. All. Agostinello, Vice All. D’Angelo.

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi 2, Tosetti 9, Cattaneo 5, Meroni 19, Chiappa 12, Moscatelli 5, Bergna 4, Clerici 12, Mazzoleni A 7, Mazzoleni F 7, Toluwa 3, Greppi 14. All. Costacurta, Vice All. Galimberti, Poletto.

Programma del 3° turno girone C Under16 Eccellenza

Domenica 16 maggio ore 11.30 Accademia Alto Milanese-Cantù, Pallacanestro Varese-Robur Varese 97-53.

Classifica girone C Under16 Eccellenza

Pallacanestro Varese 6; PGC Cantù 4; Accademia Alto Milanese 2; Robur Varese 0.

Programma del 4° turno girone C Under16 Eccellenza

Domenica 23 ore 11 Pall.varese-Viaggiatore Goloso Cantù; lunedì 24 Accademia Alto Milanese-Robur Varese.