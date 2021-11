Progetto Giovani Cantù secondo successo di fila per l'Uniweb che sbanca anche Varese

Pallacanestro giovanile risultati

A pochi giorni dal successo nell'esordio contro Busto Arsizio, la squadra under14 Elite del Progetto Giovani Cantù è tornata in campo ieri sera per l'anticipo del 3° turno d'andata e ha piazzato un bel bis vincente. L'Uniweb diretta da coach Federico Castoldi infatti si è imposta nel derby sul campo della Pallacanestro Varese per 82-75 dopo una gara sempre molto equilibrata e intensa. Uniweb che tornerà in campo nel fine settimana per giocare il 2° turno sabato 13 novembre ospite dell'AB Legnano.

Il tabellino di PALLACANESTRO VARESE - UNIWEB CANTÙ 75-82

(22-18, 34-35, 52-59)

Uniweb Cantù: Panceri 13, Aru 18, Bandirali, Besana 2, Calvio 2, Carlotta 2, Malano 8, Molteni 15, Panzeri, Rossi 15, Ventura, Zimonjic 9. All. Castoldi, Vice All. Roncoroni.

Classifica del girone A Under14 Elite

Uniweb Cantù* 4; AIX Milano, Pallacanestro Varese*, Aba Legnano 2; Urania Milano , Robur Varese, Busto Arsizio, Gallarate 0. (* una gara in più)

Programma del 2° turno girone A Under14 Elite

Sabato 13 novembre ore 16 Aba Legnano-Cantù, Pallacanestro Varese-AIX Milano, Busto-Gallarate; domenica 14 Robur Varese-Urania Milano.