Progetto Giovani Cantù: secondo successo per la Cierre Ufficio nel derby con Varese

Seconda partita e seconda vittoria per il Progetto Giovani Cantù nel campionato Under15 Eccellenza Lombardo. La Cierre Ufficio diretta da coach Guido Saibene infatti ha vinto l'atteso derby casalingo contro la Robur Varese e ora si prepara a una settimana intensa che prevede un doppio turno.

Domani mercoledì 18 infatti i canturini recupereranno il 1° turno sul campo dell'Here You Can Pavia mentre domenica 22 faranno visita ai pari età del Basket Costa in una sfida di cartello.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù - Robur et Fides Varese: 86-77

Parziali: 27-21, 40-43, 48-48

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 5, Andreoni, Castoldi 5, Pizzamiglio 13, Ventura 7, De Lucca, Malano 18, Sironi 15, Fossati 9, Pozzi 4, Enriquez, Fortis 10. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Robur er Fides Varese: Gandini 11, Ladini, Avvinti, Valli 2, Petter 3, Pezzoni 32, Bonina 1, Beati 10, Vanoli 3, Bettinelli, Fosiello 9, Alabiso 6. All. Modisco.

I risultati del 3° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 14 ottobre Legnano-Bernareggio 51-46; domenica 15 ore 10.30 Cantù-Robur Varese 86-77, Here You Cantù-Vigevano 75-62, Basket Costa-Gallarate 55-78.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

Robur Varese, Basket Costa, Cantù, ABA Legnano4; Bernareggio, Gallarate, Here You Can Pavia 2; Junior Vigevano 0.

Programma del 4° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 21 ottobre Vigevano-Bernareggio, Robur-Legnano; domenica 22 ore 15 Basket Costa-Cantù, Gallarate-Here You; mercoledì 18 ore 20.30 recupero 1° turno Here You Can Pavia- Cantù.