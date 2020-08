Progetto Giovani Cantù Sergio Borghi al timone della squadra di C Silver 2020/21

Progetto Giovani Cantù: in casa del PGC presentazioni ufficiali degli staff tecnici.

Progetto Giovani Cantù: Mattia Costacurta e Giovanni Pozzoli per l’Under18 Eccellenza

Il Progetto Giovani Cantù è sempre più proiettato alla nuova stagione cestistica 2020/21 che inizierà ufficialmente con i raduni a fine agosto sia con la prima squadra che ripartirà dalla serie C Silver sia con tutti i suoi gruppi giovanili. Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione sportiva ed ecco che in casa canturina è tempo di presentazioni ufficiali con tanto di nuove maglie. Apripista ovviamente lo staff tecnico del Team Abc Cantù che parteciperà al campionato di serie C Silver lombardo 2020/21 e che sarà composto dal confermatissimo Sergio Borghi che ricoprirà ancora il ruolo di responsabile tecnico del PGC.

Al suo fianco due tecnici ormai fidati e collaudati come Mattia Costacurta e Giovanni Pozzoli.

Un tandem confermato alla condizione tecnica della squadra Under 18 Eccellenza del PGC: Mattia Costacurta sarà ancora primo allenatore mentre Giovanni Pozzoli sarà il suo esperto secondo.