Progetto Giovani Cantù Sergio Borghi: “Da questa settimana al via un programma di allenamenti a distanza”

Anche in momento di emergenza come questa il Progetto Giovani Cantù non sta con le mani in mano ma vuole provare a proseguire la sua attività stoppata a livello agnistico almeno fino a gennaio 2021. Con la speranza che i campionati riprendano a gennaio e che al più presto si possa tornare in palestra, il PGC con il suo staff ha studiato un programma di lavoro a distanza per i suoi tantissimi atleti costretti a casa come spiega Sergio Borghi, responsabile tecnico del settore giovanile Pgc e anche capo allenatore del Gorla Cantù di serie C Silver: «In questi giorni come staff del PGC ci siamo impegnati per capire cosa e come si può fare compatibilmente a tutte le normative e ai protocolli ma soprattutto rispettando tutti i decreti e le indicazioni federali. Abbiamo prontamente comunicato ai nostri atleti lo stop che non ci ha colto di sorpresa perchè eravamo già nell’ottica che ci sarebbero state delle difficoltà per iniziare i campionati con l’aggravante però di non poter svolgere neppure gli allenamenti individuali. Quindi preso atto di questa situazione abbiamo deciso di organizzare una serie di attività on line che inizieremo già da questa settimana a svolgere per mantenere i rapporti con tutte le componenti delle squadre e della società. Vogliamo e proviamo ad andare avanti anche se sappiamo che sarà difficile ma troveremo i modi per farlo in attesa che si possano sbloccare al più presto le attività con l’aiuto di tutti. Onestamente non sarà semplice questa pianificazione di didattica a distanza, ma ai nostri ragazzi diciamo che ci siamo e vogliamo dare a loro un programma di lavoro da svolgere a casa. Unprogramam da svolgere individualmente ma sempre in contatto con tutti noi».

“A causa dell’emergenza sanitaria, i nostri ragazzi si sono dovuti fermare ancora una volta. Aiutiamoli a tenere viva la loro passione: PRESTACI UN CANESTRO!

Se hai un canestro e uno spazio all’aperto e vuoi ospitare un ragazzo del Progetto Giovani Cantù per i suoi allenamenti individuali, scrivi alla mail: press@pgccantu.it

Lo staff del PGC si metterà in contatto con te!