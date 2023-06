La scorsa settimana si sono disputate le finali nazionali del campionato studentesco di basket 3 vs 3 a Roseto degli Abruzzi. Tra i protagonisti della competizione anche quattro atleti del Progetto Giovani Cantù, tutti studenti della scuola secondaria di primo grado Gino Strada di Figino Serenza.

Progetto Giovani Cantù: sesto posto alle finali nazionali di 3 vs 3

Nella prima giornata di manifestazione Gabriele Cozza, Lorenzo Cozza, Mattia Sellitto e Christian Pozzi, guidati dal professore nonché coach Oscar Pedretti, hanno superato il girone di qualificazione aggiudicandosi un posto nella top 10 del torneo. Due vittorie e due sconfitte nella seconda giornata garantiscono ai ragazzi un posto nelle prime 8. I canturini, infatti, superano Puglia e Veneto rispettivamente per 18-11 e 22-8, mentre perdono contro le Marche per 20-21 e 15-21 contro la Toscana.

Nell'ultima giornata la formazione lombarda supera il Piemonte per 22-11 nella semifinale per accedere alla finale valida per il quinto e sesto posto. Per concludere il torneo i ragazzi del PGC sono riusciti a superare il Lazio guadagnandosi la sesta posizione a livello nazionale.