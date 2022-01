Progetto Giovani Cantù: "Si allena solo il gruppo Under19-17, le altre squadre sono tutte ferme"

News dal basket canturino

Il punto in casa del club brianzolo con coach Mattia Costacurta.

Progetto Giovani Cantù: "Penso che questa sosta decisa dalla Fip sia giusta per valutare l'evolversi del situazione sperando di riprendere dopo metà gennaio"

E' di pochi giorni fa la notizia della sospensione temporanea da parte della Fip Lombarda di tutti i campionati regionali per l'acutizzarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla variate Omicron e anche il Progetto Giovani Cantù si è adeguato a questo provvedimento fermando gran parte della sua attività. Non totalmente però. A oggi infatti in casa canturina si sta allenando in palestra solo il gruppo Under19-Under17 Eccellenza che è impegnato anche nella serie C Silver.

Spiega il capo allenatore Mattia Costacurta: "E' vero in questi giorni come PGC ci stiamo allenando soltanto con il super gruppo U19-U17 perché pensiamo che possano essere i primi campionati a riprendere dopo la sospensione decisa dalla Fip regionale e poi anche perché rappresenta il serbatoio della prima squadra di serie A della Pallacanestro Cantù. Ci stiamo quindi allenando solo con loro mentre tutte le altre nostre squadre sono ferme. Speriamo di poter riprendere settimana prossima ma siamo in attesa di valutare il dar farsi in funzione a come evolverà la situazione del Covid sul territorio. Almeno per questa settimana quindi tutti gli allenamenti delle altre nostre squadre giovanili sono sospesi poi per la prossima si vedrà se riprendere con le altre categorie o no".

E prosegue: "Personalmente sono d'accordo per questa sospensione generale temporanea almeno servirà a valutare e monitorare la situazione in base alla velocità con cui si diffonde il contagio della variante Omicron anche nei ragazzi. Giusto quindi optare per questa pausa, ritengo sia una buona scelta per poi definire la ripartenza quando la situazione sarà più chiara. Sperando ovviamente che questo stop non sia troppo lungo perché i ragazzi negli ultimi anni sono stati fermi già tanto. Mi auguro che da metà mese, come auspica la Fip, si possa tornare a giocare in tutti i campionati regionali senior e giovanili. Questa è la speranza e penso che sarà così".

Ricordiamo che proprio il super gruppo del Team Abc Cantù era stato uno degli ultimi a scender in campo nel 2021 anticipando l'ultimo turno del campionato di serie C Silver il 22 dicembre vincendo contro Lentate per 85-84. Ora spera di conoscere quando riprenderà a giocare anche i campionati Under19 Eccellenza dove veleggia al primo posto nel girone Giallo e quello Under17 Eccellenza dove è secondo dietro alla Pallacanestro Varese. E la ripresa prevista per il 19 gennaio dovrebbe proprio coincidere con il big match Cantù-Varese che metterà in palio il primato del girone giallo.

Serie C Silver così il 7° turno, ultimo di ritorno del girone Blu2

Mercoledì 22 dicembre ore 21 Gorla Cantù-Groane Lentate 85-84; venerdì 7 gennaio 2022 ore 21.15 Mandello-Le Bocce Erba, Varedo-Calolziocorte; sabato 8 Morbegno-Desio tutte rinviate a dopo il 17 gennaio.

La classifica del girone Blu2 di serie C Silver

Mandello, 18; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Morbegno 16; Desio, Varedo 14; Gorla Team Abc Cantù* 12; Basket Groane Lentate* 0. (* una gara in più)