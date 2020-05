Progetto Giovani Cantù si assegna il titolo di 1° campione di PGC Master Chef

Progetto Giovani Cantù simpatica iniziativa culinaria della squadra Under16 brianzola.

Progetto Giovani Cantù finale del contest con Davide Borella, Simone Milici, Cristiano Proserpio e Filippo Redaelli

Può mancare il campo, può mancare la partita ma di certo non mancano la fantasia e la voglia di fare tra i cestisti del Progetto Giovani Cantù che hanno voluto dimostrare di essere bravi non solo con il pallone. L’emergenza Covid 19 ha costretto a sospendere l’attività agonistica ma i ragazzi del club canturino non solo continuano ad allenarsi da casa ma sono protagonisti anche di iniziative simpatiche e extra basket. Già proprio come i giocatori della squadra del PGC Under16 griffata Cierre Ufficio che dopo essere stati protagonisti in campionato finchè la stagione si è potuta giocare, ora si sono rivelati abili anche… ai fornelli. I giovani canturini infatti in questi gironi hanno dato vita a una sfida singolare…fuori dal parquet e senza canestri, ma che li ha visti cimentarsi tutti contro tutti in cucina. Una sfida sullo stile master chef che ha visto accedere alla finalissima quattro aspiranti campioni dei fornelli. Si tratta di Davide Borella, Simone Milici, Cristiano Proserpio e Filippo Redaelli che in queste ore pubblicheranno sui social del Progetto Giovani Cantù i video dei loro piatti. Spetterà poi a tifosi, amici, compagni di squadra e allenatori.. votare il piatto preferito e decretare il primo primo master chef del PGC . Quindi la finale del 1°° PGC Master Chef abbia inizio e vinca il migliore.

